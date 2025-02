Secoloditalia.it - «Non si può vivere nella paura»: don Biancalani di nuovo nella bufera. Il vescovo: «Accoglienza rischiosa»

Cittadini di Vicofaro in rivolta contro il centro d’gestito in parrocchia da don Massimo. I residenti del quartiere si sono ritrovati sotto la Prefettura di Pistoia per protestare contro le condizioni di degrado generate da una situazione fuori controllo.I cittadini di Vicofaro esasperati: «Otto anni che denunciamo»Mediamente nei locali della parrocchia di Vicofaro vengono ospitati oltre cento migranti. Gli abitanti della zona lamentano un grave stato di disagio sia per ragioni di ordine pubblico sia per quanto riguarda l’igiene e la salute pubblica. «Sono problemi che ormai segnaliamo da otto anni, mancano i servizi e i ragazzi che sono lì fanno i loro bisogni dove capita, anche nei nostri giardini, ci sono rifiuti ovunque e siamo invasi dai topi», ha detto un cittadino, citato dall’agenzia di stampa Ansa.