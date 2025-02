Ilfattoquotidiano.it - Non crollerà l’economia con la settimana corta. Le ragioni delle imprese erano false già cent’anni fa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel XIX secolo, quando nelle immense piantagioni dell’America Latina arrivava la bassa stagione, e quindi meno lavoro, gli schiavi non tiravano alcun sospiro di sollievo. I grandi latifondisti, infatti, avevano inventato una varietà di mansioni con lo scopo di tenerli impegnati in occupazioni poco utili anziché permetter loro di starsene senza far niente.L’eventuale tempo libero di uno schiavo era innanzitutto un pericolo: avrebbero iniziato a tramare rivolte o fughe. Oggi il tempo libero di un lavoratore continua a fare paura.Siamo a un secolo dalla conquista della giornata lavorativa di 8 ore. Il primo Paese in cui fu introdotta per legge fu la Spagna, dopo lo sciopero degli operai de La Canadiense: correva l’anno 1919. Da allora la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, la rivoluzione informatica, la robotica, oggi l’Intelligenza Artificiale: la produttività si è moltiplicata, ogni lavoratore produce molto di più in molto meno tempo, ma toccare ladi 40 ore, via via conquistata in tanti Paesi, rimane spesso tabù.