Panorama.it - Non ci si cura su Google. Parola di Netflix

Il mercato della salute e del benessere è un’industria che muove cifre da capogiro, con un giro d’affari miliardario che continua a crescere. Sui social media, TikToker, influencer e content creator si credono medici dispensando consigli su come tenersi in forma e prevenire – se non comere - malattie. Spesso però, dietro questi suggerimenti si nascondono pericoli che mettono a rischio la salute delle persone.ha deciso di portare sul piccolo schermo questo dibattito con una storia realmente accaduta, offrendo uno sguardo critico sulle conseguenze della disinformazione nel settore wellness. Internet, con la sua natura accessibile e pervasiva, ha reso possibile la diffusione di questo genere di informazioni a un pubblico vastissimo, soprattutto quando a parlarne sono persone percepite come autentiche, che condividono esperienze personali e suggerimenti basati sulla propria storia.