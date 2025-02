Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Il dramma di Domenico, 17 anni: amici e parenti avevano sperato fino all’ultimo

Sabato pomeriggio, 8 febbraio 2025, è venuto a mancare, un ragazzo di 17che era stato investito a viale Dohrn, a Napoli, mentre stava attraversando le strisce pedonali nei pressi degli chalet di Mergellina. Giocatore di basket e studente del liceo Labriola di Fuorigrotta,era stato colpito da un’auto sabato sera, 1 febbraio 2025.Leggi anche: Maltempo in Italia, piogge forti e allagamenti: scuole chiuse, ecco in quali regioniLa notizia che si stavano avviando le procedure per accertarne il decesso era giunta nella mattinata di sabato. Nel pomeriggio, a una settimana dall’incidente, è arrivata la tragica conferma della sua morte. La Mini Cooper, guidata da un ragazzo di 19, lo aveva travolto, e il giovane era rimasto in prognosi riservata per quasi una settimana.