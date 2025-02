Non c’è due senza tre e il contagio non è solo un fenomeno sanitario

Leggi su Ildenaro.it

Era da aspettarselo. Questa volta l’espressione usata a suo tempo nell’ambiente accademico era: “tertium non datur”. Voleva significare che non esisteva un terzo elemento che potesse inserirsi tra i primi due già noti. La stessa, usata attualmente in un caso di questi giorni, in cui l’applicazione è quanto meno discutibile, per brevità sarà definita in queste righe Caso Lo Voi. Anche se non voluto, ovvero controvoglia, sarebbe stato allo stesso modo l’ennesimo “affaire” inopportuno, perché causato e posto sopra le righe da un organo dello Stato. Merita quindi un’ accurata considerazione, oltre all’approfondimento nelle sedi competenti, una vicenda che è ormai debordata dall’ argine nazionale per fare creare la prima onda a Bruxelles, in attesa di prevedibili ulteriori sviluppi. La vicenda è finita così sotto gli occhi dei massimi organismi giudicanti della UE.