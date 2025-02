Formiche.net - No alle eco-follie, sì al pragmatismo. Il nuovo Green deal secondo Fratelli d’Italia

“Una politica ambientale basata su un approccio ideologico che non tenga conto della realtà del sostrato territoriale, sociale, civile e produttivo non può che condurre al doppio fallimento di elaborare una risposta che non sia ecologicamente efficace e politicamente sostenibile”. Può essere sintetizzato così il messaggio scaturito dal convegno “Ambiente ed Energia”, organizzato daal Senato qualche giorno fa. Veri e propri “Stati Generali” sulle tematiche e le politiche ambientali ed energetiche, che hanno visto la partecipazione di esponenti di primo piano del partito di Giorgia Meloni confrontarsi “contro le eco-per un futuro realmente sostenibile” (sottotitolo dell’incontro).L’Italia si è sempre dovuta confrontare con il problema dell’approvvigionamento energetico, che si è acuito negli ultimi anni grazie ai noti eventi geopolitici che stanno interessando il Vecchio Continente e il Vicino Oriente.