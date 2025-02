Scuolalink.it - Niq?b a scuola: il ministro Ciriani ribadisce l’obbligo del volto scoperto

Leggi su Scuolalink.it

Il caso delle cinque studentesse di Monfalcone che indossavano il niq?b aha acceso il dibattito su regole, integrazione e libertà individuale. Prima dell’ingresso in classe, una referente dell’istituto verificava la loro identità in una stanza riservata, alzando il velo per riconoscerle. Questa prassi, adottata per garantire la partecipazione alle lezioni, ha sollevato interrogativi . Niq?b a: ildellink.