Nike e Bode hanno presentato in anteprima la loro prossima sneaker di successo

La sfilata diRec. di venerdì sera al GQ Bowl di New Orleans è stata ricca di sorprese, nessuna più grande del debutto in passerella del wide receiver Ja'Marr Chase, leader della lega, con in mano la testa di una tigre in cartapesta. Ma chi ha seguito da vicino il livestream del GQ Bowl potrebbe aver notato che ai piedi di Chase c'era tutta un'altra storia: una nuova versione delle famosissimeAstro Grabbers.imag 1 GQ Bowl 2025 - DetailsJesse Grant / Getty Images for GQChase ha frequentato la LSU, ma è chiaro che non ha avuto problemi a indossare i colori di un certo gigante del football del Pacifico nord-occidentale. Le sue Grabbers in pelle completamente verde ricordavano la dinastia degli Oregon Ducks che si trova proprio nel cortile di casa. Altri modelliindossato una versione in rete di cotone completamente nera, con i caratteristici ciondoli da football in peltro che penzolano dai lacci.