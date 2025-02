Internews24.com - Nico Paz Inter, il presidente del Como gela i nerazzurri: ecco il piano per il futuro dell’argentino

Leggi su Internews24.com

di RedazionePaz, ildelilper il. Poi menziona anche Thohirvistato da Calcio e Finanza, Mirwan Suwarso,del, ha parlato così rispondendo anche ad alcune domande legate ad Erick Thohir e aPaz, quest’ultimo nel mirino del calciomercato.SE HO CHIESTO CONSIGLIO A THOHIR PRIMA DI COMPRARE IL? – «Ho parlato con il suo staff per gli aspetti pratici, ricevendo consigli su quali avvocati utilizzare e cose del genere, ma per quanto riguarda le decisioni aziendali del club, no».I PIANI DI SVILUPPO DEL– «Per noi è davvero importante trovare un modo per trasformare il calcio in un vero e proprio business. Il calcio è il catalizzatore, la porta d’ingresso, ma alla fine dobbiamo creare un ecosistema che possa sostenere l’attività calcistica.