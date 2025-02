Juventusnews24.com - Nico Gonzalez da incubo, la Gazzetta sicura: «Sbaglia tutte le scelte tranne una». Bocciatura pesante per l’argentino

La Juventus torna da Como con tre punti molto importanti e che danno fiducia e morale in vista dei prossimi due delicati impegni contro PSV e Inter. Tra i protagonisti ma in negativo di questo match c'è Nico Gonzalez: la sua pagella secondo la Gazzetta dello Sport.

NICO GONZALEZ 4,5 – Se gli togli la corsa non resta altro. Sbaglia tutte le scelte tranne una, quando appoggia il pallone per Kolo Muani sul gol. Troppi passaggi a vuoto (Conceicao 6).