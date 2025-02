Bolognatoday.it - Niccolò investito dal suv: la mamma a caccia del colpevole

Leggi su Bolognatoday.it

È il 30 gennaio quando, un ragazzo 23enne che studia ingegneria e nel frattempo lavora, viene tamponato da un suv mentre è in sella al suo motorino. L’incidente è avvenuto in via Mattei, all’altezza del civico 40. Dopo lo scontro il ragazzo viene sbalzato via dallo scooter e viene.