Liberoquotidiano.it - New Orleans, tutto pronto per il Super Bowl: rafforzate le misure di sicurezza

Leggi su Liberoquotidiano.it

a Newper ilLIX, l'evento dell'anno del mondo degli sport americani, che si giocherà nella notte italiana di domenica tra Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. In previsione del grosso afflusso di visitatori per la partita, sono stateledida parte della polizia della città della Louisiana, in particolare nel quartiere francese, in cui lo scorso primo gennaio ci fu un attentato terroristico: un uomo travolse la folla con il suo pick-up a Bourbon Street, uccidendo 14 persone e causando decine di feriti. Nell'area sono stati installati barriere e dissuasori, e solo i soccorritori potranno transitare con i loro veicoli. Oltre alle chiusure stradali, migliaia di agenti delle forze dell'ordine statali, federali e locali saranno dispiegati prima e durante il, ha dichiarato il capo della polizia di Newdurante una conferenza stampa sulla