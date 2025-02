Ilgiorno.it - Neve in Lombardia, anche a bassa quota: i paesaggi imbiancati dalla Valsassina alla Valtellina

Lecco, 8 febbraio 2025 –annunciata earrivata,in. Nonostante a Milano e dintorni continui a cadere solo pioggia, le montagne si sono imbiancate,a quote basse.Bergamascaprovincia di Lecco finosono diventati fiabeschi. Bergamo Nella Bergamasca i fiocchi sono caduti non solo nelle valli, manell’hinterland di Bergamo e in Città Alta. Nel centro basso del capoluogo, come in pianura e nella, solo pioggia e vento.abbondante in Val Seriana, a partire dai 600 metri, soprattutto a Gromo, Valbondione e Selvino.i centri abitati di Ardesio, Clusone, Gandino e Albino. Boschi bianchi in Valle Imagna e in Val Brembilla. Laè caduta in Val Brembana e in Val Cavallina. Leccoin provincia di Lecco,Brianzafino al Calolziese.