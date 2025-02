Lanazione.it - Nessuna vittima sul lavoro nel 2024. Pistoia guida la ’virtuosa’ classifica

Una è la nostra città, un’altra è il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, la terza è una operosa cittadina piemontese e la quarta è una delle città meno conosciute della Sicilia. Cosa hanno in comune, Trieste, Biella ed Enna? Nel corso delhanno ottenuto un primato sicuramente incoraggiante ma che deve servire da monito per tenere sempre altissima l’attenzione e, soprattutto, non dimenticare chi invece non c’è più. Stiamo parlando delle quattro province d’Italia che nello scorso anno non hanno fatto registrare morti sulsecondo i dati Inail riportati dall’ "Osservatorio sicurezza sule ambiente" di Vega Engineering. Fra l’altro, a parità dimortalità, in teoriasarebbe addirittura prima assoluta in questa graduatoria perché rispetto alle altre tre provincie ha un numero di occupati maggiore: si tratta di 122.