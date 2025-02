Ilfattoquotidiano.it - “Nessuna parola di Bella stronza è stata modificata. Parlano senza averla ascoltata”: Marco Masini rompe il silenzio sulla cover che porterà a Sanremo con Fedez

Si fa un gran parlare di “”, la canzone dicheinterpreterà proprio con lui durante la serata delleil prossimo 14 febbraio. Secondo “Striscia la notizia” ci sarà un messaggio diretto a colei che viene indicata come amante “storica” del rapper, Angelica Montini; nelle scorse ore, invece, Carlo Conti ha fatto qualche piccolo spoiler spiegando: “Sarà una versione 2.0, una versione nuova di quel brano di. Sarà adattata ai tempi”.Ora are ilin persona, che tra le stories di Instagram scrive: “Ladiche io e Federico porteremo sul palco dell’Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media:frase,della canzone è. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l’occasione.