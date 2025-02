Lanazione.it - Neonata trovata morta, inutile corsa in ospedale. Tragedia a Lucca

, 8 febbraio 2025 – Unasconvolgente. Unadi appena un mese è stataieri mattina nel suo lettino dai genitori.purtroppo la disperatadella coppia al vicinoSan Luca. Niente da fare per la piccola. La Procura ha aperto un fascicolo e affidato accertamenti alla Polizia, nominando anche un medico legale per effettuare l’autopsia. Lasi è consumata ieri mattina poco dopo le 8 nel quartiere dell’Arancio. Secondo una prima ricostruzione, è stata la mamma ad accorgersi che la piccola non si era svegliata e a dare l’allarme. La, di appena un mese, non rispondeva alle sollecitazioni dei genitori, che hanno disperatamente cercato di farle riprendere conoscenza. Visto che la piccola non reagiva, l’hanno caricata in macchina e portata dial pronto soccorso dell’San Luca.