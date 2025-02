Quotidiano.net - Nell’inferno delle foibe: per non dimenticare

Leggi su Quotidiano.net

"Se cadi lì dentro nessuno ti trova più". Erminia ha dodici anni e vive a Santa Domenica di Visinada, sul Carso. La mamma la ammonisce sul buco nero della foiba nella dolina vicino casa. Tre anni dopo, la bimba riuscirà a salvarsi dalla fine oscura fuggendo a Trieste con parte della famiglia braccata dai partigiani di Tito che rincorrevano gli italiani della Venezia Giulia rimasta in territorio jugoslavo dopo l’armistizio del 1943. Una caccia che non risparmiava nessuno, fomentata dall’equazione italiani uguale fascisti ancor peggio se ebrei. Erminia Dionis, classe 1931, è unaprotagoniste di un libro importante eppure delicato se pensiamo che parla di una tragedia che ha visto sparire migliaia di italiani "di là", fino a 11mila secondo alcune fonti, gettati molti ancora vivi in queste grotte carsiche divenute tombe non più di carcasse di animali o di rifiuti, come le usavano i contadini, ma di presunti nemici che avevano l’unico difetto di parlare italiano in Istria e Dalmazia.