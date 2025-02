Ilgiorno.it - Nella lista anziani, sport e la scuola del futuro

Sono tre i maxi cantieri attivi sul territorio. Il primo è in via Cesare Cantù, per la realizzazione della nuovaelementare dell’istituto comprensivo Alessandro Manzoni, in sostituzione di quella proprio di fronte, costruita nel 1954, che poi verrà abbattuta. Grazie all’intervento, finanziato con i fondi del Pnrr, cambierà il volto di quello spazio di città. Nasce un parco pubblico, scompare un parcheggio per auto, il centro storico diventa un luogo di aggregazione e dialogo con lae il territorio. I lavori, iniziati a giugno del 2024, dovrebbero concludersiprimavera del 2026. A marzo dell’anno scorso sono invece partiti i lavori di rigenerazione e riqualificazione energetica del centroivo Franco Giorgetti in via Europa, finanziato anche in questo caso dal Pnrr con quasi 5 milioni di euro.