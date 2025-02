Iltempo.it - "Nel terzo millennio sinistra in panchina". L'affondo di Cerno

Leggi su Iltempo.it

La debolezza geopolitica dell'Unione Europea, anche nell'ottica del rapporto di stretta collaborazione che il Premier Giorgia Meloni sta costruendo con i nuovi Stati Uniti repubblicani, è il vero macrotema dell'anno appena cominciato. Se ne parla anche durante la puntata di 4 di Sera edizione weekend, in onda su Rete 4 sotto la conduzione del duo inseparabile Roberto Poletti e Francesca Sbarra. In collegamento con lo studio - insieme a esponenti dellacome il deputato Dem Gianni Cuperlo e l'ideatore di Primavera Associazione Vincenzo Spadafora - c'è Tommaso, che ribatte colpo su colpo alle affermazioni dell'ex ministro per le Politiche giovanili e lo Sport nel Governo Conte II. “Nel Novecento laha vinto pienamente tutti i campionati, ma la vedo innel”, tuona il direttore de Il Tempo, che poi prosegue nella sua critica alla presunzione immotivata palesata da un'ideologia politica che in tutto l'Occidente non fa più breccia nei cuori della gente, poco prima evidenziata dalle parole colme di sdegno espresse da Spadafora in merito all'idea d'Europa proposta dai leader europei di estrema destra al vertice di Vox a Madrid.