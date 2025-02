Ilnapolista.it - Nel primo tempo contro il Monaco Kvaratskhelia ha mostrato tutti i suoi limiti quando si tratta di fare la differenza (l’Equipe)

Leggi su Ilnapolista.it

Non è oro tutto quel che luccica. O almeno questo fa capireparlando di Psg-. La squadra di Luis Enrique ha vinto 4-1 e ha festeggiato anche ilgol di. Ma nelle squadre erano bloccate sull’1-1 e i tre là davanti, Kvara a sinistra, Dembele al centro e Barcola a destra, non sono riusciti a trovare il pertugio giusto.Cona sinistra il Psg non fa paura“Uno sguardo ai gol attesi ci ha permesso di confermare l’impressione visiva: 0,33 xG per la squadra di casa, 0,66 per gli ospiti“, scriverelativamente al.“Colpa della cattiva distribuzione dei ruoli da parte del Psg? Per iniziare la partita, Luis Enrique aveva scelto di schierare Khvitchasulla sinistra, nella sua posizione preferita, Ousmane Dembélé al centro, dove segna i gol, e Bradley Barcola sulla destra.