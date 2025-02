Ilfattoquotidiano.it - Nel paniere Istat solo beni di consumo, non il mutuo. Ma sulle famiglie pesa anche quello

Se c’è una cosa che abbiamo imparato dalle notizie dei giorni scorsi, è che il vero nemico del potere d’acquisto non sono i mutui alle stelle o le rate dei prestiti raddoppiate negli ultimi due anni, ma. il prezzo del cono gelato! Mentre milioni di italiani continuano a fare i conti con le rate cresciute negli ultimi 24 mesi più del livello del mare, i dati ufficiali sull’inflazione si concentrano sull’aumento del costo del dessert estivo. Certo, una pallina di pistacchio a 3 euro può essere fastidiosa, ma davveropiù delle centinaia di euro in più che ogni mese finiscono nelle tasche delle b?Eppure, secondo l’e i criteri ufficiali dell’Eurostat, l’inflazione misurail costo della vita legato aidi, lasciando fuori gli interessi bancari. Così, mentre ilrisucchia stipendi come un buco nero, l’aumento della coppetta da 5 a 6 euro diventa una questione di stato.