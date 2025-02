Iodonna.it - Nel momento in cui la vescova ha sfidato pubblicamente il neo presidente ricordandogli veri valori dello spirito cristiano, Tiffany rideva spensierata

Quando Hitler cominciò a eliminare fisicamente i bambini Down, le persone con disabilità, i malati non autosufficienti, si levò una voce potente per contrastarlo. Non era un comunista. Si chiamava Clemens August Joseph Pius Emanuel Antonius von Galen. Era un aristocratico e un prete, di mestiere faceva il vescovo di Münster. Laepiscopale chiede «pietà» per migranti e trans. E Trump si irrita X Leggi anche › Mariann Edgar Budde: lache sfida Trump Dal pulpito disse: «Hai tu, ho io, il diritto alla vita soltanto finché noi siamo produttivi, finché siamo ritenuti produttivi da altri? Se si ammette il principio, ora applicato, che l’uomo improduttivo possa essere ucciso, allora guai a tutti noi, quando saremo vecchi e decrepiti.