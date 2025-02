Sport.quotidiano.net - Nba, Thunder e Cavs ancora in fuga. Sorridono Fontecchio e i suoi Pistons

Milano, 8 febbraio 2025 - Oklahoma City continua a macinare vittorie su vittorie. E nel frattempo ritrova Holmgren (4 punti, 5 assist e 4 stoppate in 22 minuti di utilizzo) dopo due mesi di assenza. Niente da fare per Toronto, ko 121-109 sul campo della franchigia con il miglior record al momento in Nba. Isi impongono al Paycom Center grazie soprattutto alle prestazioni di Jalen Williams e Gilgeous-Alexander, che combinano per 52 punti. Ai Raptors non bastano invece i 21 punti firmati da Barnes. Per la compagine allenata da coach Daigneault si tratta del successo numero 41 in stagione (il 24° casalingo). Non sbaglia nemmeno Cleveland, alla 42esima affermazione (a fronte di 10 sconfitte, una in più di Okc). I Cavaliers espugnano il parquet di Washington con il risultato di 134-124, trascinati da un Mitchell da 33 punti.