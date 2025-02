Oasport.it - NBA, i risultati della notte (8 febbraio): Devin Booker trascina i Suns nell’overtime. Bene Fontecchio nella vittoria Pistons

Sette le partite andate in scena nell’ultimaNBA, in cui tante prestazioni individuali si sono viste in maniera più che chiara. E, soprattutto, si è anche potuto verificare quali siano le fisionomie delle varie franchigie dopo la trade deadline che,sostanza, ha per buona misura sconvolto il panorama da cima a fondo.La performance da MVPla piazza, chei Phoenix(26-25) allasugli Utah Jazz (12-38). 47 i suoi punti con 11 assist annessi, una serata tra le migliori del suo anno e non solo per piegare una bella resistenza da partefranchigia di Salt Lake City, pur sorretta dai sei uomini in doppia cifra, dai 21 di John Collins e dai 19 con 22 rimbalzi di Walker Kessler.Continua la marcia dei Cleveland Cavaliers (42-10), che battono per 124-134 i Washington Wizards (9-42) nel confronto tra la squadra con il secondo miglior record e quella con il peggiore.