NBA 2024 25 | continuano a vincere Cleveland e Okc Booker trascina Phoenix con 47 punti

Sette gare nella nottata Nba, senza grosse sorprese per quanto riguarda le prime della classe. A Est vincono iCavaliers, che passano 124-134 sul campo dei Washington Wizards: gara equilibrata per tre quarti, poi i Cavs mettono la freccia nell’ultimo quarto e timbrano la vittoria numero 42 in stagione. Il migliore della franchigia dell’Ohio è Donovan Mitchell con 33, seguito da Evan Mobley a quota 27; ai capitolini non bastano invece i 45 di Jordan Poole.In vetta ad Ovestgli Oklahoma City Thunder, che nel parquet di casa piegano 121-109 i Toronto Raptors al termine di una partita sempre sotto controllo. Nella gara del rientro di Chet Holmgren dopo tre mesi di assenza, il miglior realizzatore è Jalen Williams con 27, a cui si accoda Shai Gilgeous-Alexander con 25.