Lanazione.it - Navico, il braccio di ferro continua. I lavoratori bloccano un camion

di Ylenia Cecchetti Il radar sul tetto dello stabilimentoRbu Italia srla girare. È lo stesso modello che l’azienda di Montespertoli, di proprietà di Brunswick Corporation, fabbrica per navi che solcano Atlantico e Mediterraneo esportando innovazione e professionalità in tutto il mondo. Ma con il radar oggi a girare a vuoto sono anche gli umori dei 26 dipendenti. Uno in meno rispetto a quando è esploso il caso dei 27 licenziamenti in tronco (annunciati via Pec) per idel sito produttivo di Montagnana, perché ’il fortunato’ si è salvato andando in pensione pochi giorni fa. Va peggio ai più giovani, a chi a 19 anni è appena entrato in seguito alla stage dopo la scuola e ora dovrà reinventarsi un futuro. E poi ci sono dipendenti storici, per i quali ricollocarsi sul mercato sarà doppiamente sfidante.