Lapresse.it - Nautica, allo Yacht Club de Monaco un confronto globale sul futuro dello yachting

Lode, in collaborazione con UBS, ha ospitato il 17° Business Symposium – La Belle Classe Supers, una cena-dibattito esclusiva che ha riunito le figure più influenti dell’industriaing. Più di un semplice momento di networking, l’evento si è affermato come una piattaforma privilegiata di scambio e riflessione sui trend e le innovazioni che stanno ridefinendo il settore. L’edizione 2025 ha posto l’accento su un tema di stringente attualità: “L’impatto economico delle tensioni internazionali e geopolitiche sull’industriaing”. “Questo evento è unico al mondo perché riunisce i massimi esponenti del settore”, ha dichiarato Bernard d’Alessandri, Segretario Generalede. “Di fronte alle incertezze geopolitiche, lainternazionale non deve solo adattarsi, ma anticipare i cambiamenti.