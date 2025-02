Impresaitaliana.net - Nasce UCI Acerra, Alessandro Cannavacciuolo apre lo “Sportello del Cittadino”

, responsabile di UCI: “Emozionato per la massiccia partecipazione”. «La massiccia partecipazione all’inaugurazione dellodel– Caf UCI – mi ha profondamente emozionato. È stato un momento speciale, reso unico dalla presenza e dal calore che mi è stato dimostrato. Insieme stiamo costruendo qualcosa di importante, e per questo sono immensamente grato».Così, referente di UCI, che ieri pomeriggio ha inaugurato la nuova sede in città dell’Unione Coltivatori Italiani che è una delle principali e più longeve organizzazioni di categoria del mondo agricolo in Italia.Da oggi ancheavrà una sede dell’UCI (Unione Coltivatori Italiani), all’inaugurazione hanno partecipato autorità religiose, politiche e tanti cittadini che conosconoper le sue battaglie a tutela dell’ambiente.