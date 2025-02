Ternitoday.it - Narni, incendio in un garage: bruciano attrezzatture

Leggi su Ternitoday.it

Unsi è sviluppato in uncollocato in strada Sant’Eufizio nel comune di. I vigili del fuoco del comando di Terni si sono recati sul posto, poco dopo le 13 di oggi – sabato 8 febbraio – per spegnere le fiamme.A bruciare, oltre alle suppellettili, anche varie attrezzature.