Sport.quotidiano.net - Napoli-Udinese, probabili formazioni e dove vederla. In difesa tocca ancora a Juan Jesus

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 8 febbraio 2025 - Le notizie arrivate dal Franchi, teatro giovedì sera del recupero tra Fiorentina e Inter dopo che il match originale era stato sospeso per il malore occorso a Edoardo Bove, sono state ottime: 3-0 per i viola e, quindi, leader effettivo della classifica a +3 sui nerazzurri e senza più ombre e asterischi. Da qui a pensare che i giochi scudetti siano chiusi ce ne passa e lo sanno anche i partenopei, che non a caso domenica sera alle 20.45 al Maradona contro l'vogliono evitare di incappare a loro volta in qualche passo falso che possa vanificare il power play acquisito in settimana sui rivali più accreditati. Dall'altro lato c'è una squadra che veleggia a metà classifica, cullandoqualche residua speranza di issarsi verso posizioni più nobili e ambiziose: una spensieratezza che, nonostante l'attesa bolgia di Fuorigrotta, potrebbe rivelarsi una trappola da non sottovalutare.