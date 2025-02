Terzotemponapoli.com - Napoli-Udinese, le probabili formazioni

sarà la sfida di domani sera alle 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Nel posticipo domenicale, gli azzurri vorranno approfittare del regalo della Fiorentina nel recupero di Giovedì al Franchi. I Viola potrebbero addirittura bissare l’omaggio nel posticipo di Lunedì, ma questa volta a San Siro. Prima però gli uomini di Antonio Conte dovranno fare il loro dovere nel forte del Maradona. L’, dal canto suo, come dichiarato dall’allenatore friulano, daranno tutto per fare punti: la posizione in classifica non è tranquilla., vietato sbagliarecapolista ma ferito dal pareggio in extremis della Roma e che vuole riprendere la marcia. Arriva l’, squadra sempre complicata da affrontare con una difesa che sa essere solida e con tante soluzioni in zona offensiva.