Napoli-Udinese in TV | gratis o a pagamento? Orario probabili formazioni e dove vederla in streaming

in TV:o ain">Gli azzurri di Conte ospitano i friulani al Maradona per la ventiquattresima giornata di Serie A. Diretta esclusiva su DAZN domenica 9 febbraio alle 20:45.Ilsfida l’in una gara cruciale per la lotta scudetto. Gli azzurri, a -3 dall’Inter dopo il ko dei nerazzurri a Firenze, devono riscattare il pareggio per 1-1 contro la Roma, arrivato con il gol di Angelino allo scadere.I friulani di Runjaic arrivano invece galvanizzati dalla vittoria interna contro il Venezia, che ha permesso di cancellare i due ko consecutivi precedenti.vedereData: domenica 9 febbraio 2025: 20:45Stadio: Diego Armando Maradona ()TV: DAZN 1 (canale 214 di Sky): DAZNTelecronaca: Pierluigi Pardo e Andrea StramaccioniLe(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.