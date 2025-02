Dayitalianews.com - Napoli, turista spagnolo accoltellato ai Quartieri Spagnoli

Leggi su Dayitalianews.com

Questa notte (8febbraio) undi 26 anni è rimasto ferito. Uno sconosciuto, per motivi sconosciuti, per il momento, lo avrebbe colpito alla gamba sinistra con un coltello nella zona dei. Il 26enne è stato portato all’ospedale Pellegrini, e dimesso con 10 giorni di prognosi. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia Centro per chiarire la dinamica dell’accaduto.L’accoltellamento è avvenuto in vico Lungo San Matteo, all’incrocio con via Tre Porte a Toledo, intorno alle 02.40 di questa notte.L'articoloaiproviene da Dayitalianews.