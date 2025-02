Anteprima24.it - Napoli, morto l’82enne coinvolto in incidente una settimana fa

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo unadi agonia, èl'anziano di 82 anni che lo scorso 1 febbraio, in via Regina Margherita, rimasein unstradale. Si tratta della prima vittima stradale del 2025 nella città partenopea. L'anziano era a bordo del suo ciclomotore quando, per motivi ancora in corso di accertamenti, era entrato in contatto laterale con una Fiat Panda condotta da un giovane di 26 anni.Subito attivati i soccorsi, l'uomo fu ricoverato all'Ospedale del Mare.Sul posto intervenne l'Infortunistica Stradale della Polizia Locale diche durante i rilievi sottopose i conducenti anche ad accertamenti tossicologici risultati negativi.