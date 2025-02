Thesocialpost.it - Napoli, morto Domenico Cirillo: il 17enne investito. I suoi organi donati per salvare altre vite

Leggi su Thesocialpost.it

, il giovane di 17 anninella notte del 2 febbraio in viale Dohrn, non ce l’ha fatta. Il ragazzo, che si trovava in condizioni gravissime, è stato dichiaratooggi pomeriggio dopo il periodo di osservazione previsto dalla legge. Glidel giovane sono stati, consentendo così adpersone di continuare a vivere.era studente del Liceo Labriola di Fuorigrotta e giocatore dellaBasket Academy, che ha voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio. “Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici in questo momento di immenso dolore”, ha dichiarato il presidente Riccardo Gattola.Intanto, proseguono le indagini della Polizia Locale diper ricostruire la dinamica dell’incidente. Il ragazzo è stato travolto da una Mini Cooper guidata da un 19enne e gli agenti stanno analizzando i filmati delle videocamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze.