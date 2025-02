Spazionapoli.it - Napoli, ecco quando giocherà Okafor: la scelta

Acquisti – Noahè arrivato da poco ama già ha una voglia matta di calpestare l’erba del Maradona,avverrà.Ilsi prepara ad affrontare l’Udinese, gara da non sottovalutare visto che permetterebbe agli azzurri di andare momentaneamente a +6 dall’Inter che poi ospiterà la Fiorentina nel posticipo di lunedì sera. Al Meazza andrà in scena la gara tra Inzaghi e Palladino, nella speranza che il tecnico campano possa nuovamente fare risultato e aiutare la sua squadra del cuore. I partenopei però dovranno prima fare il loro dovere, battendo i bianconeri. Una squadra in netta crescita che in avanti avrà ancora una volta Lucca: giocatore che ilsegue per l’estate.Conte adesso dovrà sfidare Udinese, Lazio e Como prima dello scontro diretto al Diego Armando Maradona contro l’Inter.