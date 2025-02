Napolipiu.com - Napoli, Conte vede lo sprint

lo">– Antonioriceverà domani sera, prima del fischio d’inizio contro l’Udinese, il premio di Coach of the Month, riconoscimento assegnato dalla Serie A al miglior allenatore del mese di gennaio. Un titolo già conquistato a settembre e ora nuovamente nelle sue mani dopo un mese perfetto, con 12 punti su 12 conquistati grazie alle vittorie contro Fiorentina, Verona, Atalanta e Juventus.Come riportato dal Corriere dello Sport, sarà un momento di celebrazione, ma che durerà giusto il tempo della consegna e della foto di rito, perché poitornerà immediatamente negli spogliatoi per caricare la squadra: il suo obiettivo resta la vetta della classifica, ora occupata in solitaria grazie al passo falso dell’Inter contro la Fiorentina.e la 23ª giornata: una statistica da scudettoAnalizzando il passato, le statistiche parlano chiaro: quando le squadre disono state in testa alla 23ª giornata, in cinque occasioni su sei hanno vinto lo scudetto.