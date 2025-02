Spazionapoli.it - Napoli, Conte svela le condizioni di Okafor: l’annuncio

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio – ultimissime . Antonioha parlato dell’ultimissimo acquisto del: Noah, il tecnico salentino hato ledello svizzero.Ill’ultimo giorno di mercato ha ufficializzato Noah. Il calciatore svizzero arriva in prestito dal Milan per 2 milioni di euro più 23 per l’eventuale riscatto.Delle attualidello svizzero ha parlato mister Antonioin conferenza stampa, parole non rassicuranti per ora ma che danno un’idea della situazione.non sta nel pieno nella forma, le parole dinon fanno ben sperareIl tecnico del, Antonio, ha tenuto la propedeutica conferenza stampa settimanale che avviene prima della gara di campionato. L’ex Inter e Juve ha affrontato svariati temi, la gara con l’Udinese, il recupero di Buongiorno e anche la condizione di