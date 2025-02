Tvplay.it - Napoli beffato, Giuntoli lo porta alla Juve: colpo a sorpresa per l’estate

Leggi su Tvplay.it

Ilsi fa soffiare sotto il naso uno dei suoi obiettivi più interessanti e di maggiore prospettiva: ci sonoe ladietro la beffa.Per adesso l’inerzia è tutta dparte del, primo in classifica e in forma smagliante, ma le cose potrebbero sempre cambiare. Di sicuro laspera di riuscirci presto, e per la prossima estate ha in programma dire a Torino uno dei più imnti obiettivi di mercato del club campano. Le recenti rivelazioni preparano la strada a una sensazione, che ha ricevuto ierii anche degli endorsement davvero prestigiosi.loper. (LaPresse) TvPlay.itD’altronde, lantus ha bisogno di fare degli investimenti imnti, e quelli fatti nelle ultime due sessioni di mercato non bastano certo a sistemare le cose.