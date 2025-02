Napoli-Adeyemi | affare rinviato all’estate ma c’è un cambio di procuratori

Leggi su Dailynews24.it

A gennaio Karimè stato a un passo dal lasciare il Borussia Dortmund. Ilha tentato seriamente il colpo, trovando un accordo con il club tedesco, ma l’operazione si è arenata di fronte alle incertezze del giocatore, poco convinto di trasferirsi in Italia a stagione in corso. Come confermato dal direttore sportivo azzurro, .L'articolo, ma c’è undi