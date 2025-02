Dayitalianews.com - Napoli, 19enne investe con l’auto sulle strisce pedonali un 17enne che muore dopo una settimana

Nel pomeriggio di oggi 8 febbraio è morto ad appena 17 anni Domenico, travolto da un’auto guidata da una viale Dohrn a, in prossimità degli chalet di Mergellina, un luogo pieno di vita che purtroppo si è trasformato in un luogo di morte. Ilera un giocatore di basket, frequentava il liceo Labriola di Fuorigrotta ed era stato investito esattamente unafa, la sera di sabato 1° febbraio.investito da un ragazzo quasi coetaneoSecondo la ricostruzione un, quindi quasi un coetaneo, alla guida di una Mini Cooper ha travoltoDomenico, che per oltre unaha lottato tra la vita e la morte. In questa sua battaglia non è stato solo, poiché sono arrivati tantissimi messaggi di incoraggiamento sui social e tante sono state le preghiere di parenti e amici per la vita del giovane.