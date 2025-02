Uominiedonnenews.it - My Name Is Farah, Anticipazioni: Tahir Scopre La Verità Su Mehmet!

Myisapprende per la prima volta ciò chegià sapeva, ossia che sono fratelli. Per lui si tratta di una grande sorpresa, mentre tutti gestiscono ancora la minaccia di Behnam!Myisprosegue e, nel corso delle puntate,lacheinvece conosceva già da tempo, ossia che i due sono fratelli. Persi tratta di una grande sorpresa, mentre riparte la lotta contro il tempo per contrastare Behnam. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Myis: dove eravamo rimasti?è sempre più vicino a recuperare il contenuto della cassaforte, che potrebbe mettere in seria difficoltà Behnam. Nel frattempotorna al suo incarico e riprende a mettersi sulle tracce di suo fratello.