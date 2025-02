Lanazione.it - Musica e convivialità, tornano le “Domeniche in salotto”

Leggi su Lanazione.it

Empoli, 8 febbraio 2025 – Una seconda edizione tutta da ascoltare e vivere insieme. Torna al teatro Il Momento di Empoli, in via del Giglio 59, “in- Aperitivi in concerto”, rassegna a cura dell’associazione culturale Il Contrappunto, con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo del Ministero della cultura. Cinque appuntamenti con inizio alle 16.30, altrettante, dal 23 febbraio fino al 23 marzo 2025: l’evento di chiusura sarà a ingresso gratuito grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando “Festa della Toscana 2024”. Il calendario - Ad aprire la rassegna, domenica 23 febbraio 2025, sarà il concerto “Revisitè on Mars” con Silvia Girardi, voce, Renato Cantini, tromba - basso ed effetti, e Giovanni Vannoni, piano - synth.