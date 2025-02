Oasport.it - MotoGP, tempi di recupero da valutare per Jorge Martin dopo l’intervento alla mano destra

Leggi su Oasport.it

E’ perfettamente riuscitochirurgicoa cui è stato sottopostoMartínla caduta occorsa al campione del mondo in carica dellanel corso dei test di Sepang: l’operazione è stata eseguitaClinica Quirón Dexeus di Barcellona, dall’equipe guidata dal dottor Xavier Mir.Il pilota spagnolo, passato all’Aprilia, aveva rimediato una fratturaed una al piede sinistro, ma per quest’ultima non si era reso necessario un intervento chirurgico. Ididall’operazione saranno valutati nei prossimi giorni.Il dottor Mir ha dichiarato all’ANSA: “Ilfunzionale potrà riprendere inbrevi, compatibilmente con la situazione clinica“. Il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha affermato: “Sono contento che l’operazione disia andata bene, ora speriamo in un pronto, la sua salute è la priorità“.