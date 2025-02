Oasport.it - MotoGP, la Ducati punta sul motore 2024 nella nuova GP25: scelta conservativa o campanello d’allarme?

Leggi su Oasport.it

Laha chiuso i test pre-stagionali di Sepang (Malesia) con enormi spunti positivi ad ogni livello (soprattutto il team Factory con Francesco Bagnaia e il neo arrivato Marc Marquez) con unache si è dimostrata subito molto performante. C’è una grossa novità, però. Sembra che la scuderia di Borgo Panigale abbia deciso dire sulla base deldella motosullamoto. Come mai i tecnici e gli ingegneri bolognesi hanno preso questa direzione? Com’è ben noto, era fondamentale lasciare la Malesia (prima dei prossimi due giorni di test a Buriram) dopo aver compiuto laufficiale sul nuovo. Laè stata, a quanto pare, per evitare rischi inutili.Un? Non è certo il sogno di nessun team valutare come il propulsore di 12 mesi prima sia più performante dell’ultima edizione ma, come spiegano da Borgo Panigale, ilera pressoché impossibile da migliorare.