Morto nel pozzo il nipote in aula | Non potevo avvicinarmi alla casa

di Francesca Chilloni"Beppe diceva: quel trattore morirà con me". E così in effetti fu, come emerso ieri al Palazzo di Giustizia nel processo per la morte del 77enne Giuseppe Pedrazzini, di Cerrè Marabino (Toano). "Per lui quel trattore era importante, non lo avrebbe mai venduto, ce l’aveva da quando era giovane" ha dichiarato inl’amico Stefano Bezzi. Quando i conviventi dell’anziano - la moglie, la figlia e il genero - raccontarono in paese che erano stati venduti tutti gli attrezzi agricoli, i parenti e gli amici si spaventarono davvero: "Ci sembrò strano". Era da mesi che non vedevano Beppe in giro e non lo sentivano nemmeno per telefono, nessuno poteva avvicinarsi. Una sensazione angosciante confermata poi dscoperta che i carabinieri fecero l’11 maggio 2022: il cadavere dell’anziano era sul fondo di unaccanto all’abitazione.