Morto il 17enne investito sul Lungomare di Napoli

Domenico non ce l’ha fatta. Troppo grave il trauma cranico e la conseguente emorragia cerebrale. I medici del Cardarelli hanno fatto tutto il possibile per evitare il peggio. Era arrivato in gravissime condizioni in ospedale per le ferite riportate nel violento investimento di sabato scorso, suldiall’altezza degli Chalet dei Pini, in .