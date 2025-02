Ilgiorno.it - Morte di Lorenzo Rovagnati: partiti gli accertamenti. Tutte le ipotesi sulle cause dell’incidente

Biassono, 8 febbraio 2025 – Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire ledel disastro, l’ultimo atto di giustizia per le tre vite spezzate nel Parmense dallo schianto dell’elicottero del colosso dei prosciutti, mercoledì sera: l’imprenditore di Biassono, i piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani. L’autopsia sui corpi delle vittimea Castelguelfo di Noceto è stata fissata per lunedì. L’incarico al medico legale è stato firmato dalla Procura di Parma guidata da Alfonso D’Avino, che coordina le indagini dei carabinieri. Il fascicolo per omicidio colposo è aperto contro ignoti. La consulenza Gli inquirenti hanno anche incaricato un esperto per ricostruire la dinamica e capire perché l’Agusta Westland AW109 sia precipitato a 400 metri dal decollo.