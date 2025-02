Fanpage.it - Morte David Lynch, rivelata la causa della morte e le complicazioni di salute: “La prima sigaretta a 8 anni”

Il sito Tmz pubblica il certificato didicon le cause del decesso: arresto cardiaco, con broncopneumopatia cronica ostruttiva come condizione sottostante. Il documento elenca anche la disidratazione come fattore significativo. Lui stesso aveva rivelato la diagnosi di enfisema dopo aver fumato una vita intera, con laa soli 8 anni.