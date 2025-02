Sport.quotidiano.net - Mordente la gioca per noi: "Sarà una gara divertente"

Marcoè stato un grande interprete del ruolo di esterno del basket italiano, soprattutto nella prima decade del 2000. E lo ha fatto partendo da Reggio ed esplodendo a Treviso, quando era griffata Benetton e conquistava trionfi in serie. Oggi il 46enne ex capitano della Nazionale è "business team coach e inspirational speaker" (praticamente il motivatore) per aziende e atleti., quanto hanno contato per lei gli anni in Pallacanestro Reggiana? "Tantissimo. Reggio è stata doppiamente fondamentale per me. Sono arrivato da voi quando c’era Chiarino Cimurri, perdendo amaramente la finale per la promozione in A1 e ci sono tornato, dopo una parentesi difficilissima a Siena, per conquistarla con Landi e Frates, da atleta importante del team. E’ grazie alla Pallacanestro Reggiana che sono rientrato nel basket che conta".